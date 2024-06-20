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مسارح ميلانو تضيف 16.6 مليون يورو للبلاد

20 يونيو 2024, 09:15

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يونيو 20 - روما - أضاف مجال التراث والثقافة فى ميلانو 16.6 مليون يورو من القيمة المضافة المنتجة وفقاً لعرض نتائج الموسم المسرحى لتياترو بيكولو 2024/2025.

وفقاً لبيانات خدمة الأبحاث التابعة لغرفة التجارة فى ميلانو مونزا بريانزا لودى، فإن الثقافة تمثل الرافعة للتنمية الرائدة للإقليم ومحركاً للابتكار والتدويل والذى يكون له تأثيراً اقتصادياً.

ويعد بيكولو تياترو من بين الرواد فى المشهد الثقافى للإقليم وعلى المستوى الوطنى والدولى مما يحفز على التغيير والانفتاح على التحديات الحديثة مثل الاستدامة والشمول والابتكار فى مجال الفنون المسرحية.

وتظل المدينة معقل "فن المهرجانات" والمركز الرئيسى للإنتاج المسرحى فى إيطاليا حيث تم تقديم 800 عمل فنى بنسبة 12% من الإنتاج الوطنى ويعمل به 7000 موظف بواقع 18% من مجموع العاملين.

ويلعب القطاع دوراً مهماً فى مجال السياحة : فقد أكد مرصد الغرف التجارية والاقتصادية السياحية أن 38.5% من السياح الذين زاروا العاصمة اللومباردية أكدوا أن الفن والثقافة كانت الدافع الرئيسى لزيارتهم للمدينة. (أنسامد).

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