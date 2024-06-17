السياحة في روما تدفع الناتج المحلي الإجمالي في لاتسيو

جاء ذلك في تحليل لبنك إيطاليا الذي أشار إلى أن الاقتصاد الإقليمي يتماشى إلى حد كبير مع النمو الوطني الذي سجل 0.9% ويتباطأ مقارنة بالارتفاع الكبير الذي تم تسجيله في 2022.
وصرحت الرئيسة الجديدة لفرع البنك المركزي في روما، أنطونيلا ماجليوكو (أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ البنك منذ عام 1871) : لقد كان عامًا إيجابيًا بشكل عام وذلك بفضل النمو القوي وزيادة الحضور السياحي (+25.3%).
وأضافت : هذه الظاهرة "ليست سلبية في حد ذاتها ولكن يجب إدارتها" لتجنب آثارها الجانبية السلبية على المواطن ونوعية الحياة.
(أنسامد).
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