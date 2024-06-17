السياحة في روما تدفع الناتج المحلي الإجمالي في لاتسيو

(أنسامد) - يونيو 17 - روما - أدى النمو المستمر لقطاع السياحة في روما في عام 2023 إلى دفع اقتصاد إقليم لاتسيو الإيطالي، مما ساعد في تعويض التباطؤ في قطاعي الصناعة والصادرات، بينما من المتوقع أن تظهر الآثار الإيجابية خلال الأشهر القليلة المقبلة، بالإضافة إلى انتعاش الصادرات بفضل مشاريع الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود.جاء ذلك في تحليل لبنك إيطاليا الذي أشار إلى أن الاقتصاد الإقليمي يتماشى إلى حد كبير مع النمو الوطني الذي سجل 0.9% ويتباطأ مقارنة بالارتفاع الكبير الذي تم تسجيله في 2022.وصرحت الرئيسة الجديدة لفرع البنك المركزي في روما، أنطونيلا ماجليوكو (أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ البنك منذ عام 1871) : لقد كان عامًا إيجابيًا بشكل عام وذلك بفضل النمو القوي وزيادة الحضور السياحي (+25.3%).وأضافت : هذه الظاهرة "ليست سلبية في حد ذاتها ولكن يجب إدارتها" لتجنب آثارها الجانبية السلبية على المواطن ونوعية الحياة.(أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA