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نمو قطاع سياحة الرفاهية مع ارتفاع الإنفاق ل391 مليار دولار

15 يونيو 2024, 08:55

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يونيو 15 - روما - يسجل قطاع سياحة الرفاهية نموا سريعا، وهو قطاع يقوده بشكل أساسي الأجيال الجديدة، المستعدة لدفع ما يصل إلى 50% أكثر مقابل عروض شخصية عالية الجودة واستكشاف وجهات سياحية جديدة.

ويمثل قطاع الرفاهية في إيطاليا 25% من إجمالي صناعة السياحة، وذلك وفقا لتحليلات مرصد تجربة السفر Ttg، الذي يمثل المعارض الإيطالية التي ستشارك في معرض ريميني في الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر.

وكشف التقرير أنه بالنسبة للأجيال الجديدة، تظهر في السوق فئتان: الباحثون عن الرفاهية، أي أولئك الذين هم على استعداد للإنفاق على التجارب السياحية لإظهار رفاهيتهم، ومحبي الراحة، أي أولئك الذين يفضلون التجارب في وسط الطبيعة.

وأوضح التقرير أن الفئتين مرتبطتان باهتمام خاص بالبيئة. وفي مواجهة المقترحات عالية الجودة، فإنهما على استعداد لإنفاق 50% أكثر.

علاوة على ذلك، تنمو السياحة البحرية أيضا بسرعة في قطاع الرفاهية، وهو القطاع الذي سيكون أحد مستجدات النسخة الحادية والستين من معرض Ttg، مع التركيز على المعارض المخصصة.

يوجد في إيطاليا أكثر من 7500 كيلومتر من السواحل، وفي عام 2023 ارتفعت الحجوزات بنسبة 130% مقارنة بعام 2022، في حين سجل متوسط ;;إنفاق الإيطاليين في هذا القطاع ارتفاعا بنسبة 53%، مما يجعل ركوب القوارب الفاخرة موردًا لا غنى عنه لاقتصاد السياحة الوطنية.

وبالنظر إلى المستقبل، فمن المتوقع بحلول عام 2028 إنفاق 391 مليار دولار (مقارنة بـ 239 دولار حاليا) في قطاع السياحة الفاخرة، منها 107 قادمة من الأجيال الجديدة صاحبة الدخل الاقتصادي الكبير، أي بدخل يتراوح بين 100 ألف إلى مليون دولار. (أنسامد).

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