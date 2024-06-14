ليلة فن في البندقية باسم ماركو بولو

(أنسامد) - يونيو 14 - روما - تشهد مدينة البندقية (فينيسيا) ليلة مخصصة للفن لتكريم الرحالة الإيطالي الشهير، ماركو بولو.يحمل البرنامج اسم "أرت نايت فينيسيا" Art Night Venice الذي سيقام يوم السبت 22 يونيو، وسيشارك فيه أكثر من 145 مؤسسة ومئات الفعاليات في المدينة، مع الحفلات الموسيقية والمتاحف المفتوحة والمعارض والعديد من المبادرات الثقافية.هذه المبادرة، التي تم إدراجها منذ فترة طويلة في التقويم الرسمي لليالي الفن الأوروبي، تم تصميمها وتنسيقها من قبل جامعة كا فوسكاري في البندقية بالتعاون مع البلدية.والخميس، تم عرض المبادرة من قبل نائب رئيس جامعة كا فوسكاري أنطونيو ماركوميني، وسيلفيا بوريني، المديرة العلمية لـ Art Night Venezia.وقال ماركوميني، "هذا العام، تجمع ليلة الفن مع مرور 700 عام على وفاة ماركو بولو، الشخص الذي جلب ثقافة البندقية إلى الشرق والثقافة الشرقية إلى أوروبا، وتركز على معرض كا فوسكاري الكبير الذي سيجعلنا نكتشف الفن الأوزبكي بالإضافة إلى فرصة زيارة هذا المعرض الجميل، هناك مبادرات أخرى مصممة لهذه المناسبة، وكما هو الحال في كل عام، فإن ليلة الفن مجانية، وبالتالي فهي شاملة وموجهة للجميع".ستبدأ الفعاليات يوم السبت 22 يونيو، الساعة 6 مساءً، في الفناء الرئيسي لفندق كا فوسكاري. ينصب التركيز هذا العام على المعرض الكبير "أوزبكستان: الطليعة في الصحراء"، وهو المعرض الأول في الغرب لروائع متحفي طشقند ونوكوس والذي يعرض أيضًا 4 أعمال لكاندينسكي. (أنسامد).

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