ليلة فن في البندقية باسم ماركو بولو

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

ليلة فن في البندقية باسم ماركو بولو

14 يونيو 2024, 08:53

فريق تحرير أنسا

ANSACheck
- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - يونيو 14 - روما - تشهد مدينة البندقية (فينيسيا) ليلة مخصصة للفن لتكريم الرحالة الإيطالي الشهير، ماركو بولو.

يحمل البرنامج اسم "أرت نايت فينيسيا" Art Night Venice الذي سيقام يوم السبت 22 يونيو، وسيشارك فيه أكثر من 145 مؤسسة ومئات الفعاليات في المدينة، مع الحفلات الموسيقية والمتاحف المفتوحة والمعارض والعديد من المبادرات الثقافية.

هذه المبادرة، التي تم إدراجها منذ فترة طويلة في التقويم الرسمي لليالي الفن الأوروبي، تم تصميمها وتنسيقها من قبل جامعة كا فوسكاري في البندقية بالتعاون مع البلدية.

والخميس، تم عرض المبادرة من قبل نائب رئيس جامعة كا فوسكاري أنطونيو ماركوميني، وسيلفيا بوريني، المديرة العلمية لـ Art Night Venezia.

وقال ماركوميني، "هذا العام، تجمع ليلة الفن مع مرور 700 عام على وفاة ماركو بولو، الشخص الذي جلب ثقافة البندقية إلى الشرق والثقافة الشرقية إلى أوروبا، وتركز على معرض كا فوسكاري الكبير الذي سيجعلنا نكتشف الفن الأوزبكي بالإضافة إلى فرصة زيارة هذا المعرض الجميل، هناك مبادرات أخرى مصممة لهذه المناسبة، وكما هو الحال في كل عام، فإن ليلة الفن مجانية، وبالتالي فهي شاملة وموجهة للجميع".

ستبدأ الفعاليات يوم السبت 22 يونيو، الساعة 6 مساءً، في الفناء الرئيسي لفندق كا فوسكاري. ينصب التركيز هذا العام على المعرض الكبير "أوزبكستان: الطليعة في الصحراء"، وهو المعرض الأول في الغرب لروائع متحفي طشقند ونوكوس والذي يعرض أيضًا 4 أعمال لكاندينسكي. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

15:36

كروسيتو :صعوبات في تخصيص 2% من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع

09:30

زيلينسكي : ناقشت مع ميلوني حزمة المساعدات القادمة لأوكرانيا

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

15:36

كروسيتو :صعوبات في تخصيص 2% من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع

09:30

زيلينسكي : ناقشت مع ميلوني حزمة المساعدات القادمة لأوكرانيا