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بسبب ارتفاع الأسعار، نصف الإيطاليين لن يحصلوا على عطلة صيفية

10 يونيو 2024, 07:49

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يونيو 10 - روما - كشف مسح إيطالي، أن نصف الإيطاليين لن يحصلوا على عطلة صيفية هذا الصيف، بسبب العديد من العوامل، لعل من أبرزها ارتفاع الأسعار.

واوضحت الدراسة المسحية التي أجراها معهد بيبولي لصالح جمعية الدفاع عن المستهلكين "أوديكون" وحصلت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" على نسخة منها، أن ارتفاع الأسعار، خاصة أسعار رحلات الطيران وتأجير كراسي الاستلقاء في المنشآت الشاطئية، والمخاوف بشأن الوضع الجيوسياسي كانت أبرز العوامل التي تسببت في عدم تمكن الإيطاليين من قضاء عطلة صيفية.

وذكر الاستطلاع أن معظم الأشخاص الذين يعتزمون الذهاب في عطلة قد حجزوا بالفعل، بينما من المتوقع أن ينتظر 43% حتى اللحظة الأخيرة على أمل الحصول على عروض أفضل.

ولفت إلى أن 27% اختاروا تجنب السفر جوا إلى المقاصد السياحية لقضاء عطلاتهم، وقد اتخذوا هذا الاختيار بسبب مخاوف مرتبطة بالوضع الدولي، بينما قال 24% إن أسعار رحلات الطيران هي السبب، فيما أشار 17% إلى أزمة غلاء المعيشة بشكل عام.

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وقالت رئيسة جمعية "أوديكون" مارتينا دونيني: إن نتائج بحثنا تدق جرس الإنذار للمستهلكين، مضيفة أن الكثيرين سوف يضطرون إلى التخلي عن عطلاتهم بسبب الصعوبات الاقتصادية، أو البقاء في إيطاليا، نظرا لارتفاع تكاليف تذاكر الطيران، أو اختيار عدم السفر إلى الخارج أو اختيار بدائل أبسط وأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية. (أنسامد).

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