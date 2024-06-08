السياحة الإيطالية تسجل أرقاما قياسية تاريخية العام الماضي

(أنسامد) - يونيو 8 - روما - سجلت السياحة الإيطالية أرقما قياسية تاريخية في عام 2023 مع استقبال أكثر من 134 مليون زائر و451 مليون ليلة مبيت في مرافق الإقامة.تعتبر هذه الإحصائيات الأعلى على الإطلاق في المسوحات السياحية، حيث سجلت السياحة مستويات أعلى من مستويات ما قبل وباء كورونا عام 2019، حيث شهدت زيادة 3.0 مليون في أعداد الزائرين (+2.3%) وارتفاعا 14.5 مليون في الليالي السياحية (+3.3%).وبالمقارنة مع عام 2022، بلغ النمو الإجمالي في عدد الوافدين 13.4% وعدد الليالي السياحية 9.5%، وذلك وفقا لتقديرات مجموعة العمل المشتركة حول السياحة الناتجة عن اتفاقية بين المعهد الوطني للإحصاء (إستات) ووزارة السياحة.وصرحت وزيرة السياحة الإيطالية دانييلا سانتانكي : إن الأداء التاريخي الذي أبرزته التقديرات التي نقدمها اليوم بفضل العمل المشترك بين الوزارة ومعهد إستات ليس من قبيل المصادفة، بل نتيجة استراتيجية مستهدفة تضع السياحة في قلب السياسات الحكومية.على المستوى الإقليمي، تم تسجيل أكبر عدد من الليالي السياحية في عام 2023 في الشمال الشرقي (حوالي 177 مليون)، أي ما يعادل 39,2% من الإجمالي الوطني، يليه وسط البلاد (24%) والشمال الغربي (17.7%).وكانت فينيتو المنطقة التي سجلت أكبر عدد من الليالي السياحية (15.9% الإجمالي الوطني)، تليها ترينتينو ألتو أديجي (12.4%)، ثم توسكانا ولومبارديا ولاتسيو (جميعها تزيد قليلاً عن 10%).(أنسامد).

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