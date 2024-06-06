إعادة فتح الطريق التاريخى بين ماركي وأومبريا

(أنسامد) - يونيو 6 - روما - أعيد افتتاح طريق "كونتيسا" التاريخى الذى يربط جوبيو وشمال شرق أومبريا مع ماركي ومقاطعة بيزارو وأوربينو.ويأتى هذا الافتتاح بعد ثمان شهور من الأعمال الهيكلية لدعم السياحة التى تضررت من إغلاق الطريق.ويقدم المشروع تحت عنوان "كونتيسا:"باب بين البر والبحر" ثلاثة أشياء وهى الطعام والنبيذ والأثار التاريخية.وقد أدى إغلاق طريق كونتيسا الصيف الماضى إلى تحويل التدفقات السياحية التقليدية فى منطقة أومبريا إلى مواقع أخرى.ومن المقرر عقد اسابيع التذوق فى الفترة من منتصف يونيو إلى منتصف سبتمبر حيث ستقدم المطاعم الموجودة على ساحل بيزارو وفانو وماروتا وجابيس مارى قوائم طعام بأسعار خاصة مما سيتيح للزوار اكتشاف مطاعم جديدة والأطعمة والنبيذ الجيد. (أنسامد).

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