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ازدهار السياحة في بيزا العام الماضي

03 يونيو 2024, 09:27

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يونيو 3 - روما - شهدت الحركة السياحية في مدينة بيزا الإيطالية ازدهاراً كبيراً في عام 2023 بفضل أسوار بيزا، الممشى المرتفع الذي يربط ساحة الكاتدرائية بأرصفة لونجارني والذي يقع على ارتفاع 11 مترًا فوق مستوى سطح البحر.

استقبلت أسوار بيزا 124 ألفا و826 زائرا العام الماضي، من بينهم سكان بيزا والسياح، بزيادة قدرها 24% مقارنة بالعام السابق.

وشهد شهر أبريل تسجيل أكبر عدد من الزائرين القادمين لزيارة أسوار بيزا (24405 زائر)، ثم أغسطس (15681 زائرا)، ومايو (13580 زائرا).

ويعد شهر مايو الشهر الذي سجل أكبر ارتفاع في أعداد الزائرين (بزيادة 98.4% مقارنة بعام 2022).

وشهد عام 2023 العودة لافتتاح الموقع بشكل يومي، حيث عُرضت أسوار بيزا في المعارض السياحية الوطنية الرئيسية وظهرت على شاشات التلفزيون والصحف الإيطالية والأجنبية، مما أدى إلى عودة أعداد الزوار لمستويات ما قبل كورونا.

وصرح مستشار السياحة باولو بيسكياتيني : تؤكد أسوار بيزا على مكانتها كنقطة قوية للسياحة المهتمة بعرضنا بالكامل، حيث تسمح بدخول المدينة والاستمتاع بالسياق من منظور مذهل. (أنسامد).

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