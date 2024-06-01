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النسخة التاسعة من جائزة سياحة الدراجات الهوائية في توسكانا

01 يونيو 2024, 08:16

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يونيو 1 - روما - يستضيف إقليم توسكانا الإيطالي، الفائز بنسخة 2023، الفاعليات النهائية للنسخة التاسعة من جائزة الطريق الأخضر، أوسكار ركوب الدراجات الهوائية ، والتي تُمنح سنويًا لـ "الطرق الخضراء" في المناطق التي تروج لقضاء العطلات على الدراجات الهوائية مع الخدمات التي تهدف لتعزيز السياحة البطيئة.

سيقام حفل توزيع جوائز الفائزين بجائزة الأوسكار الإيطالية لسياحة الدراجات الهوائية لعام 2024 في الأول من يونيو الساعة 9 مساءً في مسرح بوكيريني في مدينة لوكا.

سيقدم العرض لودوفيكا كاسيلاتي، صاحبة فكرة جائزة أوسكار سياحة ركوب الدراجات الهوائية، وبيبوني كالابريس، صحفي مقدم برنامج راي لينيا فيردي.

وذكر بيان صحفي أن النتائج التي تم تحقيقها العام الماضي مع جائزة الأوسكار الإيطالية لسياحة ركوب الدراجات، تؤكد على أهمية حملة الاتصال التي أطلقتها توسكانا وشركة توسكانا بروموسيوني توريستيكا بشأن مسارات ركوب الدراجات في المنطقة.

وتابع أن العمل الرائع في أطلس سياحة الدراجات الهوائية وتحديد 20.000 كيلومتر من طرق ومسارات الدراجات، ومعظمها موجود بالفعل عبر منصة Visittuscany، قد أتاح تسليط الضوء على فرصة عظيمة أخرى للسياحة الإقليمية. (أنسامد).

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