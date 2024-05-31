إيطاليا: متاحف مجانية في 2 يونيو للاحتفال بالوحدة الوطنية

(أنسامد) - مايو 31 - روما - يمكن للزائرين والإيطاليين الذهاب إلى المتاحف والمتنزهات الأثرية الحكومية مجانا في الثاني من يونيو المقبل، في ذكرى احتفال الجمهورية الإيطالية.ويأتي فتح المتاحف والمتنزهات مجانا للاحتفال بالوحدة الوطنية في إيطاليا، وقيم التلاحم الوطني من خلال وضع تراثنا الثقافي، أحد الخصائص المميزة لإيطاليا، في مركز الاهتمام، بحسب ما صرح وزير الثقافة، جينارو سانجيوليانو.وتابع الوزير، "أردت بشدة أن أفتح مواقع متاحفنا مجانًا في الأيام ذات القيمة الرمزية العالية مثل 25 أبريل و2 يونيو و4 نوفمبر. لم يكن الأمر هكذا من قبل. وبحسب بيانات الإقبال المسجلة في الأيام الأخيرة، فقد حظيت المبادرة بالتقدير".واختتم الوزير حديثه قائلاً: "بفضل التصويت الذي أجري في 2 يونيو 1946، وهو أول تصويت عالمي للذكور والإناث، اختار الإيطاليون الجمهورية. وهذا العيد هو اللحظة التي نحتفل فيها بالقيم المشتركة، بما يتجاوز المواقف المشروعة المختلفة".يتزامن يوم 2 يونيو هذا العام مع #domenicalmuseo، وهي مبادرة تسمح بالدخول المجاني، كل أول يوم أحد من الشهر، إلى المتاحف والمتنزهات الأثرية الحكومية.وستتم الزيارات خلال ساعات العمل المعتادة، مع إمكانية الوصول عن طريق الحجز حيثما ينطبق ذلك.وفي يوم الأحد 5 مايو، بلغ عدد المشاركين المسجلين 382.775 شخصًا.(أنسامد).

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