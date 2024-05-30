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حدائق بوبولى فى فلورنسا تنظم جولات متعددة الحواس

30 مايو 2024, 09:01

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مايو 30 - روما - تقدم حدائق بوبولى فى فلورنسا تجربة جديدة للزيارة فى الفترة من 30 مايو إلى 23 سبتمبر تعتمد على تنظيم جولات متعددة الحواس لأول مرة بواسطة مرشدين حسيين حقيقيين لاكتشاف الحدائق من خلال حواس أخرى غير البصر.

وستضم هذه الجولات سواء الأشخاص الذين يعانون من أنواع مختلفة من الإعاقات البصرية أو المبصرين من خلال المرشدين الذين تم تدريبهم لمرافقة الجمهور على طول الطريق.

ونظم هذا المشروع بالتعاون بين الاتحاد الإيطالى للمكفوفين وضعاف البصر فى توسكانا وجمعية كولتورا بيو.

وتهدف التجربة إلى استكشاف الحديقة بشكل مختلف عن النهج الكلاسيكى الذى يركز على النظرة حيث سيتم تغطية عيون المشاركين ويرافقهم المرشد لاستكشاف الروائح والأصوات وملمس الزهور عن طريق اللمس وأسطح العناصر الطبيعية التى سيمر بها على طول الطريق والإستماع للسرد على طول الطريق. (أنسامد).

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