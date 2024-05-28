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تطبيق باللغتين الإيطالية والإنجليزية لاكتشاف كوبرا ماريتيما

28 مايو 2024, 11:52

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مايو 28 - روما - ظهر مؤخراً تطبيق باللغتين الإيطالية والإنجليزية "ديا كوبرا" يمكن من خلاله اكتشاف تراث كوبرا ماريتيما فى منطقة ماركى بإيطاليا.

ويسمح هذا التطبيق بالتعرف على التراث الثقافى والفنى بالمدينة التى تعرف ايضاً باسم"مدينة الالهة" .

,يوجد التطبيق المبتكر على متجرى اب ستور وبلاى ستور ويعد جزءاً من مشروع البلدية الطموح"ديا كوبرا ديجيتال "الذى يهدف الى دعم المنطقة والترويج السياحى لها.

ويظهر التطبيق مسارات ثلاث رحلات سياحية ويقدم معلومات عميقة ومكتملة من خلال عمليات بناء ثلاثية الابعاد لاشراك الزائر فى تجربة سفر غير مسبوقة لاكتشاف كوبرا ماريتيما.

ويقدم خط سير أول رحلة كوبرا الاثرية داخل متنزه سيفيتا الاثرى الطبيعى وتدور حول تمثال رأس فينوس واعادة بنائه بتقنية الواقع المعزز ثلاثى الابعاد.

ويتيح ايضاً خط سير الرحلة "من قاعة المدينة الى كنيسة سان باسو" للانغماس فى الاعمال ذات القيمة الفنية العظيمة منها اللوحة الثلاثية للعذراء واللوحات الجدارية بسقف الكنيسة مع برج الساعة والدرج فى ساحة ديلا ليبرتا .

والخط الثالث للرحلة " من مارينا الى مورانو" وهى رحلة لاكتشاف قرية القرون الوسطى المطلة على كوبرا ماريتيما.وحظي المشروع بتمويل يصل الى 200 الف يورو. (أنسامد).

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