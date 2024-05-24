"صيف الفن والتاريخ" لإعادة اكتشاف "تشيرتوسا دي بولونيا"

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

"صيف الفن والتاريخ" لإعادة اكتشاف "تشيرتوسا دي بولونيا"

24 مايو 2024, 09:01

فريق تحرير أنسا

ANSACheck

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - مايو 24 - روما - تشهد مدينة بولونيا الإيطالية حدثا غير عاديا من خلال تنظيم المتحف المدني في المدينة فاعلية لتعزيز المعرفة بالتراث التاريخي والفني والمعماري الموجود في المقبرة الأثرية تشيرتوسا دي بولونيا والتي أقرت اليونسكو أهميتها الثقافية بتسجيلها في عام 2021 في قائمة مواقع التراث العالمي.

الحدث الذي يحمل عنوان "تشيرتوسا دي بولونيا" سيكون في نسخته السادسة عشر، وهو واحد من أهم المبادرات لاكتشاف القيمة الهامة لهذا الموقع الأثري.

يبدأ الحدث بالتزامن مع أسبوع اكتشاف المقابر الأوروبية (25 مايو - 2 يونيو)، والذي سيكون هذا العام مخصص لموضوع المقابر كأماكن للاستدامة البيئية.

هناك 79 فعالية في البرنامج تتشابك بين الفن والتاريخ والمسرح والموسيقى والرقص لتنغمس في مدينة الذاكرة وتكتشف جمالها وأسرارها، بما في ذلك الجولات المصحوبة بمرشدين والنزهات الفنية ودروس الرسوم المتحركة وخطوط الرحلات والحفلات الموسيقية والعروض، والتي يزيد عددها عن 50 والتي يمكن إجراؤها في ساعات المساء.

الجديد هذا العام هو معرضان سيثريان البرنامج في موسم الخريف لمواصلة اقتراحات تشيرتوسا خارج حدودها. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

15:04

فالديتارا : يجب على أطفال المهاجرين تعلم اللغة الإيطالية

09:35

تاياني : لن يتم إطلاق صواريخ إيطالية على روسيا من إيطاليا

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

15:04

فالديتارا : يجب على أطفال المهاجرين تعلم اللغة الإيطالية

09:35

تاياني : لن يتم إطلاق صواريخ إيطالية على روسيا من إيطاليا