"صيف الفن والتاريخ" لإعادة اكتشاف "تشيرتوسا دي بولونيا"

(أنسامد) - مايو 24 - روما - تشهد مدينة بولونيا الإيطالية حدثا غير عاديا من خلال تنظيم المتحف المدني في المدينة فاعلية لتعزيز المعرفة بالتراث التاريخي والفني والمعماري الموجود في المقبرة الأثرية تشيرتوسا دي بولونيا والتي أقرت اليونسكو أهميتها الثقافية بتسجيلها في عام 2021 في قائمة مواقع التراث العالمي.الحدث الذي يحمل عنوان "تشيرتوسا دي بولونيا" سيكون في نسخته السادسة عشر، وهو واحد من أهم المبادرات لاكتشاف القيمة الهامة لهذا الموقع الأثري.يبدأ الحدث بالتزامن مع أسبوع اكتشاف المقابر الأوروبية (25 مايو - 2 يونيو)، والذي سيكون هذا العام مخصص لموضوع المقابر كأماكن للاستدامة البيئية.هناك 79 فعالية في البرنامج تتشابك بين الفن والتاريخ والمسرح والموسيقى والرقص لتنغمس في مدينة الذاكرة وتكتشف جمالها وأسرارها، بما في ذلك الجولات المصحوبة بمرشدين والنزهات الفنية ودروس الرسوم المتحركة وخطوط الرحلات والحفلات الموسيقية والعروض، والتي يزيد عددها عن 50 والتي يمكن إجراؤها في ساعات المساء.الجديد هذا العام هو معرضان سيثريان البرنامج في موسم الخريف لمواصلة اقتراحات تشيرتوسا خارج حدودها. (أنسامد).

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