مهرجان " لانوتى ديلا تارانتا" في ميلانو 25 مايو

(أنسامد) - مايو 23 - روما - يبدأ مهرجان موسيقى البوب " لا نوتى ديلا تارانتا "الذى يهدف إلى الترويج لموسيقى سالنتينا التقليدية يوم 25 مايو فى مدينة ميلانو تحت رعاية جمعية "سيمبرى فى فى" للصحة العقلية.وستكون بطلة لا سكالا ميلانو نيكوليتا مانى نجمة المهرجان الذى سيغزو العاصمة اللومباردية وسيستمر لمدة أسبوع.وسيرقص الشباب والفتيات على خشبة المسرح فى ميلانو على موسيقى الأوركسترا الشعبية.ويقول مدير المهرجان ماسيمو مانيرا " لقد عملنا على مر السنين على تطوير المهرجان بطريقة تساعدنا على الإقتراب من كافة الطوائف ومنذ ثلاث سنوات أعلنا عن مساندتنا لجمعية "سيمبرى فى فى" التى تعمل فى مجال الصحة العقلية لان الفن يعنى الجنون".وسيتم إنشاء ورشة مجانية لعمل بيتزا قبل بدء الإحتفالات وستكون مفتوحة للجميع. (أنسامد).

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