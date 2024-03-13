نمو إنفاق السياح الأجانب في إيطاليا بنسبة 17٪ في عام 2023

(أنسامد) - مارس 13 - روما - قال بنك إيطاليا يوم إن إنفاق السياح الأجانب في إيطاليا نما بنسبة 17٪ في عام 2023 مقارنة بالعام السابق.وأضاف البنك المركزي أن الزيادة في إيرادات السياحة ترجع إلى حد كبير إلى نمو عدد الوافدين، خاصة من خارج الاتحاد الأوروبي.وسجل ميزان المدفوعات الإيطالي في مجال السياحة فائضا قدره 20.2 مليار يورو، ارتفاعا من 18.2 مليار يورو في عام 2022.وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفع الفائض إلى 1%، وهو نفس المستوى الذي كان عليه في عام 2019 قبل بدء جائحة كوفيد-19.وشكلت رحلات العطلات 62% من إجمالي إنفاق السياح الأجانب في إيطاليا.الصورة: وزيرة السياحة دانييلا سانتانشي. (أنسامد).

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