إيطاليا:السياحة الخضراء والبطيئة،42 مسارامفتوحة 13 و14 أبريل

(أنسامد) - مارس 11 - روما - سيتم تدشين مشروع لاستكشاف إيطاليا والسياحة الإيطالية من منظور جديد لدعم السياحة الخضراء والبطيئة، والذي يبدأ من طريق بريجانتي في أبروتسو إلى كامينو ماتيرانو، ومن كامينو بالتيو في وادي فال داوستا إلى طريق تلال بروسيكو في كونجليانو وفالدوبياديني، ومن طريق المناجم في سانتا باربرا في سردينيا إلى طريق بروتومارتيري في أومبريا.يأتي هذا في إطار مشروع "اكتشف إيطاليا التي لم تعرفها - الرحلة الإيطالية"، الذي سيشهد يومي 13 و14 أبريل انطلاق فاعلية بعنوان "مسارات مفتوحة"، والتي تتضمن 42 مسارا، مساران لكل منطقة ومقاطعة ذاتية الحكم، مع أكثر من 2000 مشارك.وستكون كافة المعلومات الخاصة بالمبادرة متاحة عبر الرابط التالي : www.italia.it/it/viaggio-italiano/cammini-aperti.تم إطلاق هذا المشروع في منطقة أومبريا، الرائدة في مجال السياحة البطيئة، ويهدف إلى أن يكون أهم حدث وطني مخصص لمسارات الرحلات وتعزيز فرص إمكانية الوصول إلى هذه المواقع. سيتم قيادة الرحلات الاستكشافية بواسطة مرشدين متخصصين. ويتميز كل طريق أنه يشبه الحلقة الدائرية ويتراوح طوله بين 6 و10 كيلومترات.ويعتبر مشروع "اكتشف إيطاليا التي لم تكن تعرفها"، استراتيجية مشتركة للترويج للأقاليم الإيطالية بفضل اتفاقية برنامج بين وزارة السياحة ولجنة سياسات السياحة - بتنسيق من منطقة أبروتسو - التابعة لمؤتمر الأقاليم والمقاطعات المتمتعة بالحكم الذاتي، بالتعاون مع الوكالة الوطنية للسياحة. (أنسامد).

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