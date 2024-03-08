تروبيا الإيطالية من بين أجمل المدن على ترافيل ليجر

(أنسامد) - مارس 8 - روما - اعتبرت منصة "ترافيل ليجر" الأمريكية، أن تروبيا الإيطالية تعتبر أجمل مدينة إيطالية وتستحق المركز الأول في هذا التصنيف الخاص الذي ورد على صفحات مجلة "فوج إيطاليا".وقد تقدمت 12 قرية ومنطقة من وسط وجنوب إيطاليا منها واحدة فى الجبال العالية و6 قرى مطلة على البحر و5 منها على التلال.وتشير المنصة الأمريكية إلى أن عدد سكان القرية يقل عن 10 الاف نسمة وقد توقف الزمن بها حيث يمكن مشاهدة لمحات من العصور الوسطى وساحات عصر النهضة والقصور الباروكية الرائعة والقلاع الحصينة، وكلها أماكن نجت من التقسيمات الطبقية ويمكن للزائر أن ينبهر بكل حجر وكل صدع في صخورها.وتتميز القرى الإيطالية بالمأكولات المحلية والوصفات ذات النكهات الخاصة الأصيلة والتي يمكن تذوقها في المطاعم الصغيرة مع الاستمتاع بالمناظر الرائعة للبحر أو الريف. (أنسامد).

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