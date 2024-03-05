روما : متحف المطبخ ... عرض 400 قائمة طعام أثرية

(أنسامد) - مارس 5 - روما - يقام في الفترة من 5 إلى 7 أبريل في روما معرضا لقوائم الطعام، حيث يعرض التاريخ العظيم لطاولات الطعام.ويعد هذا المعرض هو أكبر وأهم معرض لقوائم الطعام في العالم، حيث ستعرض مكتبة جاروم ومتحف المطبخ أكثر من 400 نسخة أصلية لقوائم طعام أثرية لم تنشر من قبل وهي تنتمي لمجموعات خاصة وعامة.ومن بين المعروضات، أقدم قائمة مطبوعة وترجع لعام 1803، والقائمة الأحدث التى أعدها كازا ارتوسى للرئيس جورجيو نابوليتانو فى 7 يناير 2011 ومأدبة غذاء البابا فرنسيس والبطريرك كيريل فى كوبا.وتنتظر إيطاليا الحدث الأكبر وهو ما إذا كان المطيخ الإيطالي سيكافأ هذا العام من قبل اليونسكو باعتباره تراثاً غير مادى للإنسانية.ويهدف هذا المعرض ليكون بمثابة أساس للدراسة والمقارنة حول ما تخبرنا به قوئام الطعام القديمة عن التطور والفروق الدقيقة في فن الطهي والتقاليد الإيطالية. (أنسامد).

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