إيطاليا تمتلك أكثر من نصف مليون منشأة ضيافة عبر إير بي إن بي

(أنسامد) - مارس 4 - روما - تمتلك إيطاليا أكثر من 608000 منشأة ضيافة متاحة عبر منصة تأجير الغرف السكنية عبر الإنترنت "إير بي إن بي" Airbnb في عام 2023، وذلك وفقًا لدراسة أجرتها وكالة الاستشارات السياحية JFC والتي حصلت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" على نسخة منها.وأضافت الدراسة أن إقليم توسكانا يضم أكبر عدد من المرافق المتاحة عبر منصة "إير بي إن بي"، مع ما يمثل 12.9% من إجمالي المرافق السياحية، تليه صقلية (11.4%)، ولومبارديا (11.1%)، وبوليا (8.9%)، وسردينيا (8.4%)، لاتسيو (8.3%). %)، وكامبانيا (6.8%) وفينيتو (5.7%).وأوضحت أن مرافق إقليم لاتسيو المسجلة في المنصة، وهو الإقليم الذي تنتمي إليه العاصمة روما، سجل أعلى معدل إشغال (69.3%)، يليه فينيتو (62.5%) ثم لومبارديا (60.3%).وأشارت الدراسة إلى أن فلورنسا والبندقية كانتا المدينتين اللتين سجلتا أعلى المعدلات من حيث عدد المرافق مقارنة بالسكان المقيمين.(أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA