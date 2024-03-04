إيطاليا تمتلك أكثر من نصف مليون منشأة ضيافة عبر إير بي إن بي

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

إيطاليا تمتلك أكثر من نصف مليون منشأة ضيافة عبر إير بي إن بي

04 مارس 2024, 10:43

فريق تحرير أنسا

ANSACheck
- ALL RIGHTS RESERVED
- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - مارس 4 - روما - تمتلك إيطاليا أكثر من 608000 منشأة ضيافة متاحة عبر منصة تأجير الغرف السكنية عبر الإنترنت "إير بي إن بي" Airbnb في عام 2023، وذلك وفقًا لدراسة أجرتها وكالة الاستشارات السياحية JFC والتي حصلت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" على نسخة منها.

وأضافت الدراسة أن إقليم توسكانا يضم أكبر عدد من المرافق المتاحة عبر منصة "إير بي إن بي"، مع ما يمثل 12.9% من إجمالي المرافق السياحية، تليه صقلية (11.4%)، ولومبارديا (11.1%)، وبوليا (8.9%)، وسردينيا (8.4%)، لاتسيو (8.3%). %)، وكامبانيا (6.8%) وفينيتو (5.7%).

وأوضحت أن مرافق إقليم لاتسيو المسجلة في المنصة، وهو الإقليم الذي تنتمي إليه العاصمة روما، سجل أعلى معدل إشغال (69.3%)، يليه فينيتو (62.5%) ثم لومبارديا (60.3%).

وأشارت الدراسة إلى أن فلورنسا والبندقية كانتا المدينتين اللتين سجلتا أعلى المعدلات من حيث عدد المرافق مقارنة بالسكان المقيمين.

(أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

16:07

اليونيسف : 84 ألف قاصر عملوا في إيطاليا عام 2022

12:20

البابا فرنسيس يجدد دعوته لإنهاء الحرب في غزة

11:22

موجات من الطقس السىء تضرب إيطاليا

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

16:07

اليونيسف : 84 ألف قاصر عملوا في إيطاليا عام 2022

12:20

البابا فرنسيس يجدد دعوته لإنهاء الحرب في غزة

11:22

موجات من الطقس السىء تضرب إيطاليا