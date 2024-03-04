إيطاليا تمتلك أكثر من نصف مليون منشأة ضيافة عبر إير بي إن بي

وأضافت الدراسة أن إقليم توسكانا يضم أكبر عدد من المرافق المتاحة عبر منصة "إير بي إن بي"، مع ما يمثل 12.9% من إجمالي المرافق السياحية، تليه صقلية (11.4%)، ولومبارديا (11.1%)، وبوليا (8.9%)، وسردينيا (8.4%)، لاتسيو (8.3%). %)، وكامبانيا (6.8%) وفينيتو (5.7%).
وأوضحت أن مرافق إقليم لاتسيو المسجلة في المنصة، وهو الإقليم الذي تنتمي إليه العاصمة روما، سجل أعلى معدل إشغال (69.3%)، يليه فينيتو (62.5%) ثم لومبارديا (60.3%).
وأشارت الدراسة إلى أن فلورنسا والبندقية كانتا المدينتين اللتين سجلتا أعلى المعدلات من حيث عدد المرافق مقارنة بالسكان المقيمين.
(أنسامد).
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