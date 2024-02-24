مهرجان كورتونا الدولي للتصوير الفوتوغرافي في يوليو

(أنسامد) - فبراير 24 - روما - يعود مهرجان كورتونا الدولي للتصوير الفوتوغرافي ليقام في الفترة من 11 يوليو إلى 3 نوفمبر القادم، في دورته الرابعة عشرة التي ستقام بعنوان "مجموعة الأدلة".سوف يستكشف الفنانون الإيطاليون والعالميون الفروق الدقيقة في الجسد، مما يعزز التفكير العميق في الأحداث الجارية وحول المواضيع الحاسمة في المجتمع والعادات والفن المعاصر.تقول فيرونيكا نيكولاردي، مديرة المهرجان : بالنسبة لنسخة 2024 أيضًا، يواصل مهرجان كورتونا الدولي للتصوير الفوتوغرافي أداء دوره كمحفز ثقافي، مما يعكس العالم المعاصر من خلال أنظار المصورين الذين يستضيفهم.وأضافت : مع الالتزام بالشمولية، يفتتح المهرجان أبوابه لجمهور أوسع بشكل ويطمح إلى أن يكون مسرحًا للتعبير الفني والمناقشة النقدية. (أنسامد).

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