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إعادة افتتاح متحف لاسبيكولا فى فلورنسا

23 فبراير 2024, 09:53

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - فبراير 23 - روما - احتفل متحف لاسبيكولا الامبراطوري للفيزياء والتاريخ الطبيعي بفلورنسا، بذكرى إنشائه من خلال إعادة فتح أبواب المقر التاريخي فى شارع فيا رومانا فى فلورنسا بعد خمس سنوات من الإغلاق لإجراء عمليات إعادة التطوير والتحديث والتي أدت إلى إنشاء 13 غرفة عرض جديدة.

وكان قد افتتح المتحف في 21 فبراير 1775 بناء على طلب دوق توسكانا الاكبر بيترو ليوبولدو، ويعتبر أول نموذج فى أوروبا لمتحف علمى مفتوح للجميع.

وبهذه المناسبة، أتاحت جامعة فلورنسا 4600 دعوة مجانية لزيارة لاسبيكولا الذي يعد جزءاً من متاحف الجامعة.

ومن بين مقتنيات المتحف، أكبر مجموعة من الشموع التي ترجع للقرن الثامن عشر وقاعة الهياكل العظمية ومنبر جاليليو بالاضافة إلى الشموع النباتية والمجموعات المعدنية التي تعرض لأول مرة بالإضافة لعدد كبير من العينات المتاحة للباحثين من جميع أنحاء العالم.

وبلغت تكلفة أعمال التطوير 3.5 مليون يورو مقدمة من منطقة توسكانا و2.5 مليون يورو من جامعة فلورنسا. (أنسامد).

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