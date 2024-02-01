كرنفالات إيطاليا..التقاليد والعجائب

(أنسامد) - فبراير 1 - روما - يقام فى الفترة القادمة العديد من الكرنفالات فى إيطاليا من شمالها إلى جنوبها وتضم حفلات للرقص والمسيرات المجازية والمواكب التاريخية وطقوس الأجداد: تعرض كل مدينة طريقتها ومفهومها عن الكرنفال وتقاليدها المحلية بالاضافة للاحداث الفريدة والذكريات.والكرنفالات هي كرنفال "سابادا" فى جبال الدولوميت فى الألب ويرتدون قناع جلد الغنم الداكن الثقيل لشخصية روليت الذى يستمتع بمطاردة الاطفال.وكرنفال "مادونا دى كامبيليو" بمدينة ترينتينو للقصص الخيالية من 11 إلى 16 فبراير ويقدم احداثاً تاريخية مع ظهور الفرسان على ظهور الخيل.وهناك أيضاً كرنفال "باكانال ديل ينوكو" فى فيرونا يومى 8 و9 فبراير وهو كرنفال له تاريخ قديم ومثير للاهتمام يعود لعام 1531 أثناء ثورة شعبية بسبب المجاعة .ومهرجان "فو" بمقاطعة اليساندريا وهو مهرجان الدمى التاريخية وتعود جذوره إلى اوائل القرن 18 ويتم إعادة الصور الظلية للدمى الأكثر شهرة التى تمر فى شوارع المدينة وتتفاعل مع الزوار.وكرنفال "توفارا"فى مقاطعة كامبوباسو والبطل هنا هو الشيطان وهو عبارة عن ماز له 7 جلود ورمح ثلاثى الراس. (أنسامد).

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