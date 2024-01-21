ما يقرب من 100 ألف زائر للمعرض الوطني للفنون فى بولونيا

(أنسامد) - يناير 21 - روما - في عام 2023، استقبل المعرض الوطني للفنون فى مدينة بولونيا الإيطالية عددا كبيرا من الزوار لم يسجله منذ سنوات، حيث استقبل في الفترة من يناير إلى ديسمبر العام الماضي 99 ألف و850 زائرًا قدموا لزيارة غرف المتحف المختلفة، بزيادة 15.85% مقارنة بعام 2022.ووفقا لبيانات الزيارة، شهد المعرض ارتفاع أعداد الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما، والذين يشكلون 10% من إجمالي الزوار.ساهم في تحقيق هذه النتائج معرضان عن" يوليوس الثاني ورافائيل.موسم جديد من عصر النهضة في بولونيا"، الذي تم تنظيمه بين عامي 2022 و2023، و"جورتشينو في الاستوديو"، الذي أقيم ضمن مشروع تكريم الرسام الإيطالي جورتشينو وروجت له مدينة بولونيا ومنطقة إميليا رومانيا.تم افتتاح معرض جورتشينو في المعرض الوطني للفنون في 27 أكتوبر، وحضره أكثر من 21800 زائر حتى 31 ديسمبر، في حين شهدت جميع الأنشطة المتعمقة ذات الصلة حضورا قويا. وفي ضوء هذه النتائج، قررت الإدارة تمديد المعرض حتى 25 فبراير.وصرحت مديرة المعرض ماريا لويزا باتشيلي : يعد النمو الذي سجله المتحف من حيث عدد الزوار والإيرادات مؤشرًا مهمًا جدًا نشعر بالرضا عنه بشكل طبيعي ولكن من المهم بنفس القدر ردود الفعل الإيجابية التي تلقيناها فيما يتعلق بالعرض الثقافي للمعرض ككل.(أنسامد).

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