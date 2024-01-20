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ترميم نافورة فورتونا في القصر الملكي في نابولي

20 يناير 2024, 08:25

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يناير 20 - روما - بدأت أعمال ترميم نافورة فورتونا في ساحة الشرف بالقصر الملكي في نابولي، ضمن مشروع ترميم المواقع السبعة الأخرى المفتوحة في القصر، تحت إشراف ماريو إبيفاني، وتنسيق المهندسة المعمارية ألميريندا بادريتشيلي.

تأتي أعمال الترميم في إطار مشروع ترميم نوافير القصر الملكي الذي أعاد في شهر يوليو النافورة البيضاوية إلى رونقها القديم. كما تم الانتهاء مؤخرًا من العمل في النافورتين ذات الأحواض الدائرية بالحديقة المعلقة.

سيكون موقع العمل مرئيًا للجمهور، الذي سيكون قادرًا على مشاهدة أعمال الترميم من خلال فتحات موضوعة حتى على مستوى الأطفال، حتى الانتهاء من أعمال الترميم في ربيع عام 2024.

وقال ماريو إبيفاني : تم ترميم نافورة فورتونا في عام 1994 بفضل مساهمة جمعية ماريو برانكاتشيو الثقافية، مضيفا أن هذا التدخل الجديد يأتي في إطار إعادة تطوير ساحة الشرف، التي ستصبح مركز الاستقبال للمتحف، حيث سيتم قريباً افتتاح مكتب التذاكر الجديد تمهيداً لزيارة القصر، تليها المكتبة والكافتيريا. (أنسامد).

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