أبروزو: إعادة افتتاح أصغر منزل من العصور الوسطى في العالم

(أنسامد) - يناير 18 - روما - تم اكتشاف مسكن يعود للعصور الوسطى في جوريانو فالى وهى بلدة فى قلب أبروزو بالقرب من لاكويلا.وهذا المنزل مرشح لأن يكون أصغر منزل فى العالم يعود إلى العصور الوسطى فهو جوهرة معمارية صغيرة يبلغ قياسها ثمانية أمتار كان آخر سكانها زوجان من الفلاحين منذ 140 عاماً وظل المنزل مغلقاً منذ اختفاء الزوجين.وسيصبح جزءاً من المتحف الواسع النطاق لمتنزه سيرنت فيلينو والذى سيتم افتتاحه فى شهر يونيو المقبل.ويضم المنزل سرير مصنوع من الألواح الخشبية وفراش من القش ومدفأة وكرسيين وخزانة وحوض أو بمعنى اخر اشياء تروى قصة الكدح اليومى للمزارعين فى خدمة البارون.ويعود المنزل إلى عام 1494. (أنسامد).

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