منتزه بومبي الأثري : مبادرات جديدة من أجل العائلات والأطفال

(أنسامد) - يناير 14 - روما - بعد تسجيل أكبر عدد من الزوار في تاريخه في عام 2023 - أي أكثر من أربعة ملايين زائر - أعلن منتزه بومبي الأثري عن مبادرات جديدة للأشهر المقبلة لتلبية احتياجات جمهور أوسع بشكل متزايد، والذي يشمل أيضا العديد من الأطفال والشباب.وصرح جابرييل زوشتريجل، مدير منتزه بومبي الأثري : لقد حان الوقت لتنويع الأنشطة ومقترحات الزيارة مع مراعاة خصائص جمهور متنوع من حيث الفئات العمرية والاهتمامات.سيتم افتتاح مركز تعليمي جديد للأطفال والذي سيكون بمثابة متحف للأطفال من خلال شراكة مع ورش عمل ومساحات للترفيه من أجل الأطفال أثناء استمتاع أولياء الأمور بالزيارة.وصرح زوشتريجل : سنعمل على إعادة تقديم المنتزه الأثري ومحتويات ومسارات جديدة لسرد تاريخ المدينة القديمة لجميع أفراد الأسرة، مضيفا : سوف نستمر في الاستثمار في مناطق تبدو صغيرة، ولكنها مع ذلك جزء من بومبي الكبرى. (أنسامد).

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