معرض "الأكاديمية" يستقبل أكثر من 2 مليون زائر العام الماضي

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

معرض "الأكاديمية" يستقبل أكثر من 2 مليون زائر العام الماضي

13 يناير 2024, 08:38

فريق تحرير أنسا

ANSACheck

- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED
- ALL RIGHTS RESERVED
(أنسامد) - يناير 13 - روما - استقبل ‫متحف معرض الأكاديمية "جاليريا ديلا كاديميا" في مدينة فلورنسا الإيطالية، أكثر من مليوني زائر في عام 2023، وهو رقم قياسي يسجله المتحف الذي يضم، من بين الأعمال الثمينة الأخرى، تمثال ديفيد للفنان الإيطالي الشهير مايكل أنجلو.

على وجه الدقة، استقبل معرض الأكاديمية 2,013 مليون زائر حتى 31 ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، أي بزيادة قدرها 41% مقارنة بعام 2022، حسبما أعلن المتحف.

وأوضح‫ المتحف أن هذا "الاتجاه المتزايد" "مستمر أيضًا في الأيام الأولى من عام 2024 مع زيادة بنسبة 19% في عدد الزوار خلال هذه الأيام العشرة من شهر يناير، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، مما يبعث على التفاؤل بالعام الجديد.

وصرحت مديرة "جاليريا ديلا كاديميا" سيسيلي هولبيرج : توضح هذه البيانات التحسينات التي تم إجراؤها في السنوات الأخيرة لجعل المتحف مكانا عصريا وأكثر ترحيبا بشكل متزايد.

وأضافت : مع الغرف الجديدة، تختلف الزيارة بشكل كبير، وحتى في الخارج قمنا بتقليل أوقات الانتظار وطوابير الانتظار الطويلة. إذا كان عام 2023 إيجابيًا جدًا، فلا يسعنا إلا أن نفتخر بالخيارات التي تم اتخاذها.

وتابعت : ندعوكم للحضور وزيارة معرض الأكاديمية في فلورنسا، خاصة في هذه الفترة من السنة بعيدًا عن العطلات والتدفقات السياحية الكبيرة، للاستمتاع بتحفنا وجمالها. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

17:10

رئاسة الوزراء:لم يُطلب من إيطاليا المشاركة في ضربات اليمن

11:45

إيطاليا تتجاوز ذروة الإنفلونزا، وهي أعلى نسبة على الإطلاق

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

17:10

رئاسة الوزراء:لم يُطلب من إيطاليا المشاركة في ضربات اليمن

11:45

إيطاليا تتجاوز ذروة الإنفلونزا، وهي أعلى نسبة على الإطلاق