معرض "الأكاديمية" يستقبل أكثر من 2 مليون زائر العام الماضي

(أنسامد) - يناير 13 - روما - استقبل ‫متحف معرض الأكاديمية "جاليريا ديلا كاديميا" في مدينة فلورنسا الإيطالية، أكثر من مليوني زائر في عام 2023، وهو رقم قياسي يسجله المتحف الذي يضم، من بين الأعمال الثمينة الأخرى، تمثال ديفيد للفنان الإيطالي الشهير مايكل أنجلو.على وجه الدقة، استقبل معرض الأكاديمية 2,013 مليون زائر حتى 31 ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، أي بزيادة قدرها 41% مقارنة بعام 2022، حسبما أعلن المتحف.وأوضح‫ المتحف أن هذا "الاتجاه المتزايد" "مستمر أيضًا في الأيام الأولى من عام 2024 مع زيادة بنسبة 19% في عدد الزوار خلال هذه الأيام العشرة من شهر يناير، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، مما يبعث على التفاؤل بالعام الجديد.وصرحت مديرة "جاليريا ديلا كاديميا" سيسيلي هولبيرج : توضح هذه البيانات التحسينات التي تم إجراؤها في السنوات الأخيرة لجعل المتحف مكانا عصريا وأكثر ترحيبا بشكل متزايد.وأضافت : مع الغرف الجديدة، تختلف الزيارة بشكل كبير، وحتى في الخارج قمنا بتقليل أوقات الانتظار وطوابير الانتظار الطويلة. إذا كان عام 2023 إيجابيًا جدًا، فلا يسعنا إلا أن نفتخر بالخيارات التي تم اتخاذها.وتابعت : ندعوكم للحضور وزيارة معرض الأكاديمية في فلورنسا، خاصة في هذه الفترة من السنة بعيدًا عن العطلات والتدفقات السياحية الكبيرة، للاستمتاع بتحفنا وجمالها. (أنسامد).

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