مدينة فانو تطلق كرنفالها ليعكس تاريخها وتقاليدها

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

مدينة فانو تطلق كرنفالها ليعكس تاريخها وتقاليدها

11 يناير 2024, 09:42

فريق تحرير أنسا

ANSACheck

- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED
- ALL RIGHTS RESERVED
(أنسامد) - يناير 11 - روما - يعتبر كرنفال فانو التقليدى والذى يعود تاريخه إلى أقل من 700 عام مرشحا هذا العام لحدث يحظى بقبول دولى حيث تبرز الدعوة للمشاركة فيه على اللوحات الإعلانية الضخمة فى تايمز سكوير.

ويقول الرئيس والمدير التنفيذى لشركة ايفانا جيلينيتش إن عرض الحدث فى روما لإعادة إطلاق المثال النموذجى لحدث ذو نكهة إيطالية نموذجية قادرة على إعادة إطلاق السياحة فى موسمها المنخفض وجذب الزوار بعيدا عن الشواطىء الخلابة من خلال عرض العربات الأربعة عشر فى شوارع مدينة ماركى والقناع النموذجى للكرنفال والصورة الكاريكاتيرية للشخصية الابرز .

وسيظهر هذا العام القناع النموذجي للحدث، المخصص لعرابة نسخة 2024، قائدة الأوركسترا بياتريس فينيزي، وسيتميزباستخدام التكنولوجيا الجديدة لتحريك العوامات المجازية، وسيتم القاء أكثر من 200 قنطار من الحلويات والشوكولاتة على الجمهور.

وسيقام الكرنفال أيام 28 يناير و4 و11 فبراير وسيختتم يوم 13 فبراير بحفل حرق بوبو التطهير ايذانا ببداية الصوم الكبير.

وقد بدأ الاحتفال بكرنفال فانو منذ عام 1347. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

16:50

ميلانو عام 2023 ثانى اكثر الاعوام حرارة على الاطلاق

09:19

شلاين تهاجم ميلونى وتطالب بحل "جماعات الفاشية الجديدة"

19:11

وزير الدفاع الإيطالي: دعمنا لكييف قوي وثابت

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

16:50

ميلانو عام 2023 ثانى اكثر الاعوام حرارة على الاطلاق

09:19

شلاين تهاجم ميلونى وتطالب بحل "جماعات الفاشية الجديدة"

19:11

وزير الدفاع الإيطالي: دعمنا لكييف قوي وثابت