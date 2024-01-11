مدينة فانو تطلق كرنفالها ليعكس تاريخها وتقاليدها

(أنسامد) - يناير 11 - روما - يعتبر كرنفال فانو التقليدى والذى يعود تاريخه إلى أقل من 700 عام مرشحا هذا العام لحدث يحظى بقبول دولى حيث تبرز الدعوة للمشاركة فيه على اللوحات الإعلانية الضخمة فى تايمز سكوير.ويقول الرئيس والمدير التنفيذى لشركة ايفانا جيلينيتش إن عرض الحدث فى روما لإعادة إطلاق المثال النموذجى لحدث ذو نكهة إيطالية نموذجية قادرة على إعادة إطلاق السياحة فى موسمها المنخفض وجذب الزوار بعيدا عن الشواطىء الخلابة من خلال عرض العربات الأربعة عشر فى شوارع مدينة ماركى والقناع النموذجى للكرنفال والصورة الكاريكاتيرية للشخصية الابرز .وسيظهر هذا العام القناع النموذجي للحدث، المخصص لعرابة نسخة 2024، قائدة الأوركسترا بياتريس فينيزي، وسيتميزباستخدام التكنولوجيا الجديدة لتحريك العوامات المجازية، وسيتم القاء أكثر من 200 قنطار من الحلويات والشوكولاتة على الجمهور.وسيقام الكرنفال أيام 28 يناير و4 و11 فبراير وسيختتم يوم 13 فبراير بحفل حرق بوبو التطهير ايذانا ببداية الصوم الكبير.وقد بدأ الاحتفال بكرنفال فانو منذ عام 1347. (أنسامد).

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