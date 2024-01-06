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أكثر من 378 ألف زائر لمجموعة بيجي جوجنهايم في البندقية

06 يناير 2024, 08:30

Redazione ANSA

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(أنسامد) - يناير 6 - روما - حققت مجموعة بيجي جوجنهايم الفنية في مدينة البندقية الإيطالية نتائج ممتازة في عام 2023، حيث استقبلت أكثر من 378 ألف زائر خلال 315 يوما العام الماضي، بمتوسط ;;يومي 1200 زائر، ما يعادل تقريبا مستويات عام 2022.

بالإضافة إلى هذه الأرقام، كان هناك أكثر من 5000 شخص قاموا بزيارة المجموعة بمناسبة الافتتاح والفاعليات المؤسسية والخاصة، وأكثر من 10000 مشارك في البرامج العامة ويوم الأطفال والزيارات المتعلقة بمشروع "في مدرسة جوجنهايم".

وقالت كارول فيل مديرة المعرض الذي يقدم المجموعة : نحن راضون تمامًا عن النتائج التي تم تحقيقها في عام 2023.

وأضافت : في عام شهد استضافة البندقية لبينالي العمارة، فضلاً عن المعارض الفنية المهمة التي نظمتها مؤسسات المدينة المختلفة، سجل متحفنا عدداً كبيرا من الزوار فاق التوقعات.

وتابعت : نحن سعداء للغاية بالطريقة التي استقبل بها النقاد والجمهور التكريم المكرس للفنان والرسام الإيطالي ادموندو باتشى، والآن لمعرض مارسيل دوشامب، مضيفة : نحن نعمل بالفعل على برنامج المعرض لهذا العام، والذي سيشهد تنظيم معرضين عن جان كوكتو ومارينا أبولونيو سيتم افتتاحهما في أبريل وأكتوبر على التوالي. (أنسامد).

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