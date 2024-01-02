المتحف المصرى فى تورينو..اكثر من مليون زائر فى 2023

(أنسامد) - يناير 2 - روما - سجل المتحف المصرى عام 2023 استقبال 1.061.157 زائراً وهو رقم يشمل ايضاً الفعاليات المؤسسية والخاصة مقابل 898.500 زائر عام 2022.ويعد هذا رقماً قياسياً للمتحف الذى سيحتفل فى خريف عام 2024 بالذكرى المئوية لتأسيسه.وكانت اكثر الشهور التى شهدت تدفقاً للزوار هى ابريل ومايو كما فتح المتحف المصرى ابوابه لاستقبال 128 الف طالب فى زيارات تعليمية.كما وصل عدد متابعى المتحف على قنوات التواصل الاجتماعي الى 420 الف متابع بزيادة قدرها 433%.وكان المتحف قد ركز جهوده على العديد من مشروعات المعارض ليس فقط فى داخل اروقته ولكن فى الخارج بالاضافة لاعادة تنظيم الدور الثالث حيث افتتحت جاليرى خطوط الكتابة.كما ركز المتحف على مشروعات دولية مثل بعثات التنقيب الاثرية والتعاون مع كبرى المؤسسات العالمية للدراسات والترميم. (أنسامد).

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