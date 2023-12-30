معرض بعنوان "أفريقيا ونابولي" في قلعة ماسكيو أنجيونو

(أنسامد) - ديسمبر 30 - روما - يلتقي خمسة وعشرون فنانا أفريقيا وإيطاليا معا في معرض جماعي كبير في قلعة "ماسكيو أنجيونو" التاريخية بعنوان "أفريقيا ونابولي"، وهو معرض تم تصميمه لتناول موضوعات مؤتمر "التراث الثقافي في القرن الحادي والعشرين" الذي نظمته اليونسكو في نوفمبر 2023، والذي وضع نابولي في قلب عمليات التكامل الثقافي والاجتماعي.وسيكون دخول المعرض مجانا يوم الجمعة 5 يناير 2024، حيث تروج له بلدية نابولي ووزارة الثقافة بالتعاون مع جامعة نابولي - لورينتالي. والمعرض من تصميم وإنتاج أندريا أراجوسا وبتنسيق أليساندرو رومانيني.يضم المعرض 186 عملا فنيا لفنانين أفارقة وإيطاليين، قادمة من صالات العرض والمتاحف والمجموعات الخاصة. ويمكن زيارته حتى 7 يناير مجانًا من الاثنين إلى السبت بنفس تذكرة الدخول إلى القلعة.ويعد هذا المعرض فرصة للتفكير ليس فقط في الفن الأفريقي المرتبط بالفن الغربي، ولكن أيضًا للحديث عن الدور الذي لعبته نابولي وما زالت تلعبه في النقاش المعاصر، الذي لا يستهدف محبي الفن فحسب، بل يستهدف أيضا سياحة متنوعة، حسبما يقول عمدة المدينة غايتانو مانفريدي. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA