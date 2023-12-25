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غالبية الإيطاليين يقضون عطلة عيد الميلاد في إيطاليا

25 ديسمبر 2023, 08:45

Redazione ANSA

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(أنسامد) - ديسمبر 25 - روما - كشف الاتحاد العام الإيطالي للمؤسسات والأنشطة المهنية والعمل المستقل Confcommercio، أن 83% من الإيطاليين سيقضون عطلة عيد الميلاد في إيطاليا، وسيتوجه معظمهم إلى الجبال.

وقال اتحاد Confcommercio في تقرير له : حتى في حالة عدم اليقين، لا يتخلى الإيطاليون عن الاحتفال بعيد الميلاد خارج المنزل، منوها أنه في الواقع، قام ثمانية ملايين ونصف المليون إيطالي بحزم حقائبهم، لكن هذا العدد قد يرتفع إذا غادر اثنان مليون إيطالي لم يحسموا أمرهم بعد في اللحظة الأخيرة.

وأوضح التقرير أن واحدا من كل ثلاثة إيطاليين سيقضون عيد الميلاد في الجبال، فيما تمثل المدن الفنية والمدن والقرى الكبيرة 32% من اختيارات الإيطاليين بشكل عام، في حين اختار 21% المواقع الساحلية.

ومن بين أكثر الوجهات التي يختارها الإيطاليون لقضاء عطلة عيد الميلاد في إيطاليا، لاتسيو وترينتينو ألتو أديجي وكامبانيا ولومبارديا، بينما بالنسبة للوجهات الخارجية يفضلون فرنسا وألمانيا وإنجلترا والنمسا.

وأولئك الذين سيغادرون لقضاء عطلة عيد الميلاد في الخارج، سيفعلون ذلك مع مراعاة الإنفاق، الذي سيبلغ حوالي 3 مليارات يورو بشكل عام.

ستبقى الأغلبية من الإيطاليين (83%) لقضاء إجازة عيد الميلاد في إيطاليا، على الرغم من أن الرغبة في العودة الكاملة إلى عادات ما قبل الوباء تزيد من الإقبال على الوجهات الأجنبية وجميعها أوروبية تقريبًا، مقارنة بعام 2022.

سيحقق واحد من كل 4 إيطاليين أقصى استفادة من عطلة عيد الميلاد بأكملها، مما يسمح لهم بإقامة 3 أو 4 ليالٍ في وجهتهم. ومن المحتمل أن يجمع واحد من كل خمسة إيطاليين - مع قضاء أكثر من 5 ليال، بين عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة في عطلة واحدة طويلة. (أنسامد).

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