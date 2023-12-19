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ايطاليا:عطلات الاعياد بقطار"اسبريسو كادورى" الجديد

19 ديسمبر 2023, 13:10

Redazione ANSA

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(أنسامد) - ديسمبر 19 - روما - بمناسبة موسم الاعياد..تم تنظيم رحلات ليلة من روما الى كورتينا دامبيزو على متن قطار "اسبريسو كادورى" الجديد .

وقد انطلقت الرحلات بالفعل اعتباراً من الجمعة 15 ديسمبر حيث يستقل المسافرون القطار من روما فى التاسعة مساءاً للنزول فى كالالزو دي كادورى والوصول الى كورتينا على متن حافلة مخصصة لهذا الغرض.

وتتضمن الرحلة العديد من التفاصيل الصغيرة الجذابة فمثلا سائق القطار يرتدى سترة حمراء ذات ازرار ذهبية ويرافق الضيوف الى مقصوراتهم .

ويتم تخزين حقائب السفر الكبيرةومعدات التزلج والدراجات والامتعة كبيرة الحجم فى عربات مخصصة فى القطار.

ويقدم العشاء مباشرة فور تحرك القطار وهو مكون من اطباق شهية وحلويات والنبيذ والخبز ويظل البار مفتوحاً طيلة الرحلة .

ومقصورة النوم مزودة بملاءات قطنية والجود الخاص بكل مقصورة مزود بحقيبة مستحضرات تجميل ولوازم الاستحمام وقناع للعين ومشط.

وبعد الاستيقاظ يتناول الركاب طعام الافطار فى الكابينة او سيارة المطعم والاستمتاع بشروق الشمس فوق جبال الدولوميت . (أنسامد).

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