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إيطاليا: Airbnb توافق على دفع 576 مليون يورو لتسوية ضريبية

موقع الحجوزات القصيرة للسياح والمسافرين

15 ديسمبر 2023, 07:53

Redazione ANSA

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(أنسامد) - ديسمبر 15 - روما - توصلت شركة "إير بي أن بي" Airbnb إلى اتفاق مع وكالة الإيرادات الداخلية الإيطالية لدفع 576 مليون يورو لتسوية نزاع ضريبي للفترة بين 2017 و2021.

وتتعلق القضية بعدم تحصيل ضريبة "تشيدولاري" على دخل أصحاب العقارات المؤجرة على أساس قصير الأجل.

وأوضحت الشركة أنها لن تسعى لاسترداد الضرائب غير المدفوعة من المضيفين لهذه الفترة.

كما أعلنت منصة التأجير قصيرة الأجل ومقرها سان فرانسيسكو أنها تجري "مناقشات بناءة" مع السلطات بشأن الضرائب في إيطاليا للفترة بين 2022 و2023، مؤكدة أن إيطاليا" سوق مهم لأير بي أن بي".

وفي نوفمبر، أمرت محكمة إيطالية بمصادرة 779 مليون يورو من الشركة وتوجيه اتهام لثلاثة مسؤولين سابقين بسبب التهرب الضريبي المزعوم.

(أنسامد).

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