مبنى البانثيون يستقبل قرابة 1.4 مليون زائر في 5 أشهر

(أنسامد) - ديسمبر 11 - روما - استقبل مبنى البانثيون التاريخي الايطالى خلال خمسة أشهر، في الفترة من يوليو إلى نوفمبر، ما يقرب من 1.4 مليون زائر بإيرادات بلغت حوالي 5.3 مليون يورو.



وقال وزير الثقافة الإيطالي جينارو سانجيوليانو، إن أكثر من 88 ألف شاب تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما استفادوا من التخفيضات على أسعار التذاكر، في حين استفاد 296 ألف شخص من الزيارة المجانية.



وأضاف سانجيوليانو أن قرار تطبيق رسوم دخول لزيارة مبنى البانثيون أثبت أنه خيار ناجح، ويؤكد على أن هذه الهندسة المعمارية الرائعة لا تزال تمثل سحرًا استثنائيًا.



وأوضح أن الموارد التي يتم تحصيلها على النحو المنصوص عليه في البروتوكول الذي تم إقراره قبل عام، تُستخدم لصيانة المبنى، ولمبادرات التضامن، ولترميم التراث الثقافي في إقليم إميليا رومانيا الذي تعرض لفيضانات شديدة الربيع الماضي. (أنسامد).





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