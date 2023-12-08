نحو 7 ملايين إيطالي يغادرون خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة

(أنسامد) - ديسمبر 8 - روما - ما يقرب من سبعة ملايين إيطالي يسافرون لليلة واحدة على الأقل، خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة، بدءا من عيد الحبل بلا دنس، الموافق 8 ديسمبر، وهو عطلة عامة في إيطاليا، بحسب بيانات اتحاد الشركات التجارية الإيطالية، كونفكومريتشو Confcommercio.



وبين الاتحاد أن الإنفاقات المتوقعة خلال هذه الإجازة تبلغ 2.7 مليار يورو. وأوضح مرصد السياحة التابع للاتحاد أن عدد الإيطاليين المتنقلين يتماشى تقريبًا مع أعداد العام الماضي، لكن متوسط الإنفاق انخفض.



وبدلاً من ذلك، ارتفعت نسبة المصطافين الذين يختارون السفر إلى الخارج لقضاء عطلة نهاية الأسبوع الطويلة من 11% إلى 18%.



ومن المتوقع أن تحقق السياحة في إيطاليا خلال عطلة 8 ديسمبر عائدات بقيمة ستة مليارات يورو وفقًا لمسح أجرته Cna للسياحة والتجارة.



ومن المتوقع أن يعود السائحون الإيطاليون لمستوى ما قبل كوفيد 2019 ومن المتوقع أن تتحسن أرقام السائحين الأجانب. (أنسامد).





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