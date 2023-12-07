حديقة الكولوسيوم من بين الفائزين بالهاتف الذكى الذهبي

(أنسامد) - ديسمبر 7 - روما - فازت حديقة الكولوسيوم الأثرية بجائزة الهاتف الذكى الذهبى من فئة السياحة وهي أول جائزة إيطالية يتم انشاؤها برعاية الجمعية الإيطالية للاتصالات والمعلومات الرقمية ومخصصة لافضل المؤسسات والشركات العامة بمجال تجارب الاتصالات والمعلومات الرقمية.



وقد منحت الجائزة لجنة التحكيم المكونة من خبراء ولجنة شعبية بالحديقة الأثرية والتي كانت على قدم المساواة مع مطحنة باسالديلا ومنطقة نوفيس.



وقالت مديرة المنتزه الاثرى الفونسينا روسو "جاءت الجائزة للاستخدام الناجح لأحد برامج الذكاء الاصطناعى من خلال سوفتوير "شات بوت نيرو" والذي اعتمد بشكل كبير على الشباب".



وأضافت "نحن ملتزمون بالعمل لتحسين استخدام البرنامج لإفادة الزوار من كافة الخدمات التكنولوجية التي يوفرها الابتكار ".



وأشارت إلى أن الحديقة الاثرية تجمع القنوات الرقمية بين الماضى والحاضر والمستقبل وتسمح بالتواصل والعلاقات مع الصحافة فى جميع انحاء الحديقة". (أنسامد).





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