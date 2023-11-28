نادى سيارات ايطاليا:سياحة الرياضة قوة دفع حقيقية

(أنسامد) - نوفمبر 28 - روما - صرح انجيلو ستيتشى داميانى رئيس نادى السيارات الايطالى ان السياحة الرياضية هى حجر الزاوية التأسيسى للنادى الايطالى التى استخدمت فى الترويج منذ 118 عاماً بهدف اكتشاف المناطق الخفية والاغنى بالتقاليد والسحر والطعام والنبيذ التى يمكن ان تقدمها ايطاليا.



وقال داميانى خلال حديثه فى بافينو بمناسبة منتدى السياحة الدولى 2023 "ان الرياضة مرادفة للعاطفة وقوة دافعة اساسية لاقتصاد البلاد لانها تولد ارقاماً مهمة فى الميزانية الايطالية".



واشار "فى الواقع هناك اكثر من 900 سباق يتم تنفيذها خلال الموسم فى اكثر من 25 تخصصاً رياضياً ".



واضاف "نحن الدولة الوحيدة فى العالم التى يمكنها التفاخر بتنظيم سباقين للجائزة الكبرى للفورمولا وان وبطولة العالم للراليات والتى تمثل تراثاً تاريخياً ورياضياً واقتصادياً قادراً على تحقيق عوائد اقتصادية ضخمة على المنطقة المقام بها وعلى اقتصاد البلاد تصل الى ما يقرب من 870 مليون يورو". (أنسامد).





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