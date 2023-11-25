طوكيو تحتفل بالرقص العمودي الإيطالي في أزابوداي هيلز
تأسست فرقة الرقص "إل بوستو" Il Posto وهي الأولى من نوعها في أوروبا، في البندقية عام 1994 على يد مصممة الرقصات والمديرة الفنية واندا موريتي والموسيقي ماركو كاستيلي.
وقدمت عرض LoveBar، في إبداع جديد تمامًا ظهر لأول مرة في مسرح جولدوني في البندقية في نهاية سبتمبر حيث فاز بمشروع جولدوني 400.
بدأت الجولة في أكتوبر في بروكسل لحضور مهرجان XL Parcours، ثم استمرت في فيتنام لصالح شركة PTSC الحكومية، وأخيراً في هونغ كونغ، على مبنى Regent، ناطحة السحاب التاريخية.
وقالت واندا موريتي في تصريحات لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" : من خلال الرقص العمودي أتخيل الارتباط مع البيئة، أحيانًا مع الماضي البعيد، وأحيانًا أخرى مع الحاضر الطاغي. (أنسامد).