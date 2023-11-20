ارتفاع تكلفة ممارسة رياضة التزلج

(أنسامد) - نوفمبر 20 - روما - أصبحت ممارسة رياضة التزلج على الجليد مكلفة بشكل متزايد لعشاق التزلج، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار الذي ضرب قطاع الرياضات الجبلية بأكمله، وذلك حسبما ذكرت جمعية أسوتينتي لحماية المستهلك بمناسبة بداية فصل الشتاء.



وتواصل أسعار تذاكر التزلج والإقامة والمطاعم ومختلف الخدمات ارتفاعها، كما أنه من المتوقع أن يتم تسجيل زيادات كبيرة لموسم 2023/2024، وفقا لجمعية أسوتينتي.



وترتفع أسعار تذاكر التزلج بلا توقف، خاصة بعد الزيادات التي تم تسجيلها في العام الماضي والمرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة.



ويقول اتحاد دولوميتي سوبرسكي الذي يمثل شبكة تضم العديد من منتجعات الرياضات الشتوية : ترتفع أسعار التذاكر اليومية بنسبة 8.1% مقارنة بالعام الماضي، حيث ارتفعت 7.8% في بلدة لا ثويل، و6.5% في كورمايور و7.7 % في بورميو و7.6% في ليفينيو.



كما ارتفعت أيضًا أسعار الاشتراكات الموسمية: من 3.9% لشبكة منتجعات دولوميتي سوبرسكي إلى +6.5% لمنتجعات وادي أوستا.



(أنسامد).





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