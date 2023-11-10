تطبيق جديد يتيح جولة ثلاثية الأبعاد لروما القديمة

(أنسامد) - نوفمبر 10 - روما - لدى عشاق التاريخ والمعلمين والطلاب والسياح أداة إضافية لدراسة التاريخ القديم وتعليمه واكتشافه: Rome Reborn 4.0، وهو تطبيق مبتكر يتيح لك السفر عبر الزمن والقيام بجولة ثلاثية الأبعاد في روما القديمة كما كانت تبدو في عام 320م، وقت ذروة تطورها العمراني.



وتعود فكرة إنشاء المشروع الثقافي لعام 1996 وشهد مشاركة لجنة علمية وأكاديميين وخبراء تكنولوجيين عالميين؛ على مر السنين، وتم تطويره وتعديله حتى الإصدار الأحدث، الإصدار الحالي 4.0.



ويعد التطبيق واحد من أكبر وأدق عمليات إعادة البناء الرقمية لمدينة قديمة على الإطلاق، والتي تتيح للمستخدمين الوصول إلى أكثر من 7 آلاف مبنى ضخم باستخدام الواقع المعزز، على طول 13.6 كيلومترًا مربعًا داخل الجدران الأوريليانية، بين الزخارف التي محاها الزمن والآثار الخالدة التي سيتم اكتشافها بمظهرها الأصلي.



التطبيق، الذي أنشأته Flyover Zone، يستهدف أيضًا عالم السياحة وأولئك الذين يقومون بإعداد الجولات من خلال الواقع الافتراضي بحيث تكون الزيارة إلى المدينة أكثر فائدة وذات مغزى.



كما يتضمن التطبيق خاصية "رحلة طيران فوق روما القديمة"، والتي تتيح التحليق فوق روما القديمة ومعالمها الرئيسية - المنتدى الروماني، والكولوسيوم، والمنتديات الإمبراطورية، والبانثيون، والقصر الإمبراطوري، والمدينة من الأعلى وكنيسة ماكسينتيوس - التي تم إعادة بنائها بدقة ثلاثية الأبعاد لضمان تجربة غامرة للغاية وتجربة سياحة افتراضية دقيقة.



من الممكن أيضًا الاستماع إلى أوصاف الخبراء بينما تسمح لك 12 فترة زمنية موزعة في جميع أنحاء المدينة بمقارنة كيفية ظهور تلك النقاط في المدينة اليوم مقارنة بالعصور القديمة.



المشروع عبارة عن عمل مستمر، حيث يتم دائمًا تحديث إعادة الإعمار الحضري من قبل الفريق العلمي لمنطقة Flyover Zone مع إجراء اكتشافات جديدة وتسجيل تقدم جديد في المعرفة التاريخية لروما القديمة.



التطبيق، المقدم باللغة الإنجليزية مع ترجمة، مجاني لمدة أسبوع وسيكلف بعد ذلك 30 دولارًا سنويًا لجميع جولات Flyover Zone.



(أنسامد).





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