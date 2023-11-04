مشروع "كامينو تيرامانو" السياحي بتمويل من الاتحاد الأوروبي

(أنسامد) - نوفمبر 4 - روما - قدمت مقاطعة تيرامو المسودة الأولى للمشروع المسمى "كامينو تيرامانو" إلى رؤساء البلديات المعنية، وهو مشروع سياحي إقليمي وحدوي، بفضل الموارد المخصصة بالفعل حوالي 6 ملايين يورو.



وقد تم تحديد الإجراءات في كل من الإنشاءات الجديدة وفي إعادة تطوير "المسارات".



يتعلق المشروع بما يسمى "السياحة البطيئة"، أي الطرق التاريخية والدينية والمناظر الطبيعية والفنية، التي تمر بفترة من النمو والتطور المتسارع في جميع أنحاء أوروبا.



وبمساعدة خبراء في هذا المجال، وعلى أساس أفضل الأمثلة على "المسارات" الإيطالية والأوروبية، أعدت المقاطعة وقدمت مسودة المشروع الأولى إلى الإدارات البلدية المحلية، بهدف التوصل إلى تعريف المسارات والبدء بدراسة جدوى وقابلية للتمويل. (أنسامد).





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