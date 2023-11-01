صقلية:افتتاح اعلى ارجوحة فى اوروبا

(أنسامد) - نوفمبر 1 - روما - افتتحت اعلى ارجوحة فى اوروبا فى حديقة الادرينالين بالقرب من باليرمو بصقلية بارتفاع 16 متراً.



وقد دشن الارجوحة عمدة باليرمو جوزيبي مينوتيلا مع مصممى الارجوحات جيوفاني نيكولوزى وجوجليلمو سبشيال موسس شركة "زيبلين سيسيليا" التى تدير ايضاً لعبة التزلج الهوائى داخل الحديقة نفسها بالاضافة الى رحلات بالقوارب المطاطية على منحدرات نهر جول دى تيبيريو.



وفى حديثه عن الارجوحة قال مينوتيلا انها سوف تغير وجه المدينة وتخرجها من دائرة النسيان وسيعطى الامل للشباب للعمل بدلاً من النزوح بحثاً عن فرص فى شمال ايطاليا او الخارج.



وتقع الارجوحة فوق وادي يبلغ عمقه 300 متر. (أنسامد).





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