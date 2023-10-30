إيطاليا : ارتفاع التدفقات السياحية الدولية هذا العام

(أنسامد) - أكتوبر 30 - روما - شهدت إيطاليا في عام 2022 زيادة في التدفقات السياحية مقارنة بعام 2021 سواء من حيث الوافدين الدوليين (+104%) أو السائحين المحليين (+22.5%)، وكانت التدفقات السياحية قريبة من مستويات عام 2019، لا سيما في الأشهر الواقعة بين سبتمبر وديسمبر.



وفقا للتقرير السنوي التاسع عشر لعام 2023، الذي صدرعن اتحاد الشركات والجمعيات العاملة في مجال الثقافة والسياحة والخدمات واصل قطاع السياحة النمو في عام 2023، حيث شهدت الأشهر السبعة الأولى من العام زيادة في عدد السياح الدوليين بنسبة 19%، بينما انخفض عدد السياح الإيطاليين قليلاً بنسبة 1.4%.



كما ارتفع أيضا إنفاق المسافرين الأجانب في إيطاليا في عام 2022 بشكل ملحوظ (108%)، ليتجاوز 44 مليار يورو، ليتضاعف مقارنة بعام 2021، ويعود إلى مستويات ما قبل الوباء.



ومع ذلك، لم تتعافى جميع المناطق الإيطالية بعد الوباء، حيث لا تزال بييمونتي وتوسكانا ولاتسيو تشهد انخفاضا في قطاع السياحة، في حين أن المناطق التي تشهد زيادة كبيرة تشمل بوليا وترينتينو ألتو أديجي وأومبريا.



,وفقاً للتقرير تعد أوروبا الوجهة السياحية التي استقبلت أكبر عدد من الزائرين عام 2022 (598 مليونا)، أي ما يعادل 80% من مستويات السياحة مقارنة بعام 2019. (أنسامد).





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