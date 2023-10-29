8.4 مليون إيطالي يسافرون في عطلة نهاية الأسبوع الطويلة
سيبقى ما يقرب من 90٪ من المصطافين في إيطاليا - وأغلبهم في منطقة إقامتهم - وسيسافر حوالي 10٪ إلى الخارج، وفقًا لدراسة استقصائية.
ومن بين أولئك الذين يختارون الإقامة في إيطاليا، سيتوجه 29.1% إلى الساحل و21.5% إلى الجبال، بينما سيزور 24.7% المدن الفنية.
بالنسبة لأولئك الذين يسافرون إلى الخارج، ستكون الوجهات الأكثر اختيارا هي العواصم الأوروبية الكبرى (83.3%)، والعواصم غير الأوروبية (8.3%) والرحلات البحرية (5.6%).
وقالت فيدرالبيرجي إنه من المتوقع أن يصل إجمالي حجم الإيرادات المرتبطة بعطلة نهاية الأسبوع الطويلة إلى حوالي 3.77 مليار يورو.
(أنسامد).