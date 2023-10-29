8.4 مليون إيطالي يسافرون في عطلة نهاية الأسبوع الطويلة

(أنسامد) - أكتوبر 29 - روما - صرحت جمعية أصحاب الفنادق فيدرالبيرجي يوم الجمعة، أن ما يقرب من 8.4 مليون إيطالي سيتنقلون لقضاء عطلة نهاية الأسبوع الطويلة التي تبدأ في عيد جميع القديسين في الأول من نوفمبر، وهو يوم عطلة عامة في إيطاليا.



سيبقى ما يقرب من 90٪ من المصطافين في إيطاليا - وأغلبهم في منطقة إقامتهم - وسيسافر حوالي 10٪ إلى الخارج، وفقًا لدراسة استقصائية.



ومن بين أولئك الذين يختارون الإقامة في إيطاليا، سيتوجه 29.1% إلى الساحل و21.5% إلى الجبال، بينما سيزور 24.7% المدن الفنية.



بالنسبة لأولئك الذين يسافرون إلى الخارج، ستكون الوجهات الأكثر اختيارا هي العواصم الأوروبية الكبرى (83.3%)، والعواصم غير الأوروبية (8.3%) والرحلات البحرية (5.6%).



وقالت فيدرالبيرجي إنه من المتوقع أن يصل إجمالي حجم الإيرادات المرتبطة بعطلة نهاية الأسبوع الطويلة إلى حوالي 3.77 مليار يورو.



(أنسامد).





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