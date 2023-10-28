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  3. المتحف المصري بتورينو بشكل جديد العام القادم

المتحف المصري بتورينو بشكل جديد العام القادم

Redazione ANSA
(أنسامد) - أكتوبر 28 - روما - احتفالا بالمئوية الثانية على إنشائه في عام 1824، يشهد المتحف المصري في مدينة تورينو الإيطالية مشروع تطوير كبير ليصبح بحلول نهاية عام 2024، متحفا بشكل جديد من الناحية المعمارية ومن حيث التخطيط والبحث التكنولوجي.

فاز مكتب متروبوليتان للهندسة المعمارية بمسابقة التصميم الدولية لمشروع المتحف المصري 2024 في يناير الماضي، والذي تبلغ قيمته 23 مليون يورو.

سيتم إطلاق المناقصة الأولى في 15 ديسمبر، وسيبدأ العمل الفعلي في أبريل. واعتبارا من شهر نوفمبر، سيصبح جدول الأعمال مليئا بالاجتماعات والمبادرات الدولية التي ستشمل تورينو.

ويهدف هذا المشروع المعماري الطموح إلى استعادة مساحة عامة جديدة في المدينة، مع إنشاء مساحة مصرية كبيرة في الفناء المغطى، وغرفة غامرة جديدة داخل المتحف يتم إنشاؤها مع المعهد الإيطالي للتكنولوجيا في جنوة، وترميم معبد إليسيا ومعرض الملوك.

وسيكون في الوسط ساحة تحمل اسم "الساحة المصرية"، وهي مساحة مفتوحة للجميع مجانا على مستويين، طابق أرضي وطابق تحت الأرض، مغطاة بهيكل شفاف من الزجاج والفولاذ.

وسيضم الموقع حديقة مصرية، ومكتبة، وكافتيريا، ومكتب التذاكر، ونقطة الاستعلامات الخاصة بالمتحف وأكاديمية العلوم. وسيكون للمتحف الجديد ثلاثة مداخل.

ستصبح الساحة المغطاة بمثابة النقطة المركزية الذي يمكن أن تبدأ منها الزيارة لاستكشاف 12000 قطعة أثرية قديمة معروضة. وسيكون هناك مسار مباشر لزيارة معبد إليسيا الذي أهدته مصر لإيطاليا في عام 1966، حيث ستكون الزيارة مجانية.

في 12 ديسمبر المقبل، سيتم افتتاح معرض الكتابة الجديد على مساحة 600 متر مربع مخصصة لورق البردي داخل المتحف.

وصرحت إيفيلينا كريستيلين، مديرة المتحف : إن الاحتفال بمرور 200 عام على إنشاء المتحف لا يعد تمرينًا للذاكرة فحسب، بل يعني أيضًا التخطيط للمستقبل، مشيرة إلى أن المتحف استقبل 895 ألف زائر حتى الآن هذا العام، ونأمل أن نصل إلى مليون". (أنسامد).

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