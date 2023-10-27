أكبر شجرة ميلاد فى العالم على بحيرة تراسيمينو

(أنسامد) - أكتوبر 27 - روما - أُقيمت النسخة الرابعة من فاعلية أكبر شجرة لعيد الميلاد فى العالم على صفحة المياه ببحيرة تراسيمينو قبل 40 يوماً من الاحتفال بأعياد الميلاد بإضاءة الشجرة.



وقد ساهم بإنشائها أكثر من 100 متطوع. وسيبدأ تسليط الضوء على عطلة عيد الميلاد من الجمعة 8 ديسمبر إلى السبت 6 يناير 2024 بمشهد أكبر شجرة عيد ميلاد في العالم مبنية على الماء.



تعد الشجرة عملاً فريداً من نوعه، يبلغ طولها 1080 مترًا وعرضها 50 مترًا، وسيتم استخدام 7000 متر من الكابلات و165 عمودًا حاملًا و2600 مصباح موفر للطاقة.



ويشرح منظمو الحدث أنها شجرة "مستدامة"مخصصة لتحقيق أقصى قدر من كفاءة الطاقة من حيث تقليل الاستهلاك واستخدام طاقة من المصادر المتجددة، والتي تمكنت أيضًا من تحفيز انتباه مشغلي القطاع السياحي الحاضرين في ريميني. (أنسامد).





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