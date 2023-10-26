بينها المتحف المصري.. أماكن للاحتفال بالهالويين في إيطاليا

(أنسامد) - أكتوبر 26 - روما - يحتفل العالم بعيد الهالوين يوم 31 اكتوبر وهو أكثر الأعياد رعباً الذي صدرها الأمريكيون للعالم أجمع وهو موافق لراس السنة السلتية الجديدة ويتميز بمحاربة الظلام والشياطين بمواكب مذهلة وتنكرات مرعبة.



وفى إيطاليا يتفننون فى ملابس السحرة والأشباح والزومبى ونبات القرع الراقص وتنشط الاحتفالات في المتنزهات والقلاع والقرى القديمة والمدن والمتاحف.



فى مقاطعة بارما الإيطالية تعد قلعة تابيانو المكان المثالى لقضاء العيد بين الجولات المصحوبة بمرشدين وورش العمل للأطفال التي ستطلق العنان للخيال والمهارات اليدوية لانشاء فوانيس مخيفة بالالوان وقصاصات من الورق .



ويمكن عمل مكياج لقناع الهالويين والوالدين يمكنهما الاستمتاع بجولة ارشادية في قاعات القلعة الرائعة ذات اللوحات الجدارية والحدائق والغرف الأكثر روعة مثل قاعة الاحتفالات الكبرى وغرفة الصيد وغرفة الطعام الانيقة واخيراً غرفة الذكريات.



ويمكن ايضاً قضاء العيد في متنزه ليولانديا الترفيهي في بيرجامو والذي ينظم حفلاً مع الالعاب والعروض الترفيهية ولقاء التنانين.



وينظم المتحف المصرى فى تورينو جولات ارشادية وورش عمل فى أكثر مكان واكثر ليلة مسكونة بالأشباح.



اما قصر فيكيو الذي تحيط به الأساطير والاشباح يختبئ بين غرفه ضيف ذو ماض مضطرب الزعيم بالداتشيو الذي قتل عام 1441 في برج ارنولفو وشوهد شبحه في أماكن مختلفة من القصر حسب الأسطورة لذا فهو أنسب مكان لقضاء ليلة عيد جميع القديسين. (أنسامد).





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