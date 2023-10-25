(أنسامد) - أكتوبر 25 - روما - في كل عام، تطلب مجلة Time Out، المجلة الإنجليزية المشهورة (والتي لها مكاتب في كل انحاء العالم)، من الآلاف من سكان المدن تسمية أجمل الأماكن في مدنهم أو الأماكن التي يرغبون السفر إليها.



ما هي الأماكن التي يحبها السكان المحليون ويرتادها الزوار؟ أين المداخل الجديدة من المطاعم وأماكن اللقاءات وأماكن الثقافة؟ أين يجتمع الناس ويستمتعون؟ شارك أكثر من 12 ألف شخص في القائمة المختصرة لهذا العام، حيث قاموا بترشيح الأحياء في مدنهم التي يود الجميع أن يكونوا فيها الآن وكانت ايزولا، في ميلانو، واحدة من أروع الأحياء في العالم .



ولإنشاء القائمة النهائية لعام 2023 وتصنيفها، أخذت Time Out في الاعتبار عوامل تشمل المبادرات المجتمعية والاجتماعية، والوصول إلى المساحات المفتوحة والخضراء وحياة الشوارع المزدهرة. (أنسامد).





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