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إيطاليا تستضيف الاحتفالات بمهرجان الفوانيس الصيني

Redazione ANSA
(أنسامد) - أكتوبر 23 - روما - لبعد أمستردام ولندن وميامي وطوكيو وتالين وشانغهاي ونيويورك، تستضيف إيطاليا هذا العام "مهرجان الفوانيس"، وهو مهرجان دولي للفوانيس العملاقة، في فاعلية مخصصة للفوانيس الصينية المميزة، التي كانت لمدة ألفي عام أبطال الطقوس والمهرجانات مثل "مهرجان الفوانيس"، الذي يحتفل خلاله المواطنون في الصين والعديد من دول الشرق الأقصى الأخرى ببدء العام القمري الجديد.

سيفتح "مهرجان الفوانيس" الدولي، الذي يقام برعاية سفارة جمهورية الصين الشعبية - أبوابه في 8 ديسمبر/كانون الأول في متنزه "بوسكو ديلي فافولي" الترفيهي في مدينة كاسينو ، وسيستمر حتى 10 مارس/آذار 2024.

سيقام المهرجان على مساحة 110 آلاف متر مربع، وسيستضيف أكثر من 300 فانوس عملاق من جميع أنحاء العالم بقيمة 2 مليون يورو، مضاء بأكثر من 2.5 كيلومتر من مصابيح LED.

يقدم المهرجان فوانيس من كافة الأشكال والألوان والأحجام، من الفانوس العملاق الذي يبلغ ارتفاعه حوالي 20 مترًا إلى الفانوس على شكل قلعة، وحتى عالم "أليس في بلاد العجائب"، مع إيلاء اهتمام خاص للبيئة والاستدامة، حيث أن المادة المستخدمة في صنع الفوانيس هي في الواقع الحرير، وهي ألياف معروفة بأن لها تأثيرًا بيئيًا منخفضًا للغاية، بينما لإضاءة الفوانيس نفسها ستكون هناك مصابيح LED موفرة للطاقة. (أنسامد).

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